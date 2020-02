Włochy: Pogorszył się stan dwojga Chińczyków z koronawirusem

Pogorszył się stan przebywających w szpitalu zakaźnym w Rzymie dwojga Chińczyków, u których stwierdzono koronawirusa - poinformowano we wtorek. Chorzy to małżeństwo 60-latków , którzy przyjechali do Włoch z miasta Wuhan, epicentrm epidemii.

W biuletynie medycznym wydanym przez szpital Spallanzani wyjaśniono, że u dwojga chorych doszło do niewydolności oddechowej i dlatego konieczne było zastosowanie wspomagania oddechowego na intensywnej terapii.

Jak zaznaczyli lekarze, decydujące będą następne godziny.

Para turystów przebywa w szpitalu od środy, dokąd trafiła z rzymskiego hotelu. Tam oboje zaczęli gorączkować i wezwali pogotowie. Dzień później w szpitalu zakaźnym, w którym zostali umieszczeni, potwierdzono u nich obecność koronawirusa. W piątek rząd Włoch ogłosil stan kryzysowy w kraju z powodu groźnego wirusa. Wstrzymano ruch lotniczy z Chinami.