Włochy: Pokaz projektantki Natashy Pavluchenko z Bielska-Białej na prestiżowej Alta Roma

Kolekcja zainspirowana Bielskiem-Białą, gdzie mieszka i pracuje projektantka Natasha Pavluchenko została zaprezentowana podczas międzynarodowej imprezy Alta Roma w Wiecznym Mieście. Urodzona na Białorusi stylistka jest stałym gościem tego wydarzenia.

Tegoroczna seria pokazów w ramach Alta Roma odbywa się w trybie hybrydowym.

Pavluchenko pokazała swoje kreacje na tarasach rzymskiego hotelu przy historycznej via Giulia.

W czasie międzynarodowego wydarzenia, podczas którego zaprezentowali się projektanci z Włoch, Bułgarii i Libanu, Natasha Pavluchenko przedstawiła kolekcję "Everlasting", inspirowaną wnętrzami najstarszego kościoła w Bielsku-Białej pod wezwaniem świętego Stanisława. Cała kolekcja przygotowana w kolorze białym to kolejna, jak podkreślono, odsłona prac projektantki inspirowanych historią i sztuką.

Na poprzednią edycję Alta Roma przywiozła kolekcję, dla której inspiracją były ornamenty średniowiecznej bazyliki w Tursi w regionie Basilicata na południu Włoch.

Tym razem sięgnęła zaś do wnętrz znakomicie zachowanego bielskiego kościoła, wiążąc ją jednocześnie z tradycją włókienniczą miasta.

Projektantka powiedziała podczas pokazu, że pokazy na Alta Roma traktuje jako "projekty artystyczne, niosące w sobie głęboki sens, pochodzący z mocnych źródeł inspiracji".

"Everlasting jest dla mnie kolekcją nietypową, zaskoczeniem kolorystycznym. Jest symbolem miłości, czystości i wieczności. Kolor pochodzi od nazwy miasta, w którym mieszkam i tworzę - Bielsko-Biała; miasta, które ma duszę oraz niesamowitą historię" - mówiła autorka kolekcji.

Gościem specjalnym pokazu była ambasador RP we Włoszech Anna Maria Anders, która podkreśliła: "Udział polskiej projektantki Natashy Pavluchenko, rodzinnie powiązanej również z Białorusią we włoskim, prestiżowym wydarzeniu, jakim bez wątpienia jest rzymska Alta Roma to emocjonujący i wyjątkowy moment dla obu naszych krajów, zważywszy na kontekst pandemiczny w jakim ciągle nadal żyjemy".

"Mam nadzieję, że polski udział w pokazie rozpocznie serię wydarzeń kulturalnych, których tak nam brakowało w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy" - dodała ambasador.

Projektantce towarzyszyła reprezentacja miasta Bielska-Białej na czele z wiceprezydentem Adamem Ruśniakiem.