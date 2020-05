Włochy: Polemika wokół maseczek z wizerunkiem Mussoliniego

Firma z okolic Werony na północy Włoch wyprodukowała i wprowadziła do sprzedaży maseczki ochronne z wizerunkiem faszystowskiego przywódcy Benito Mussoliniego. Włoskie media informują w piątek o protestach i żądaniach wycofania ich z handlu.

Wizerunkowi Mussoliniego na czarno-szarych maseczkach towarzyszą jego słowa: "Maszerować, budować i jeśli to konieczne walczyć i wygrywać".

Inicjatywę tę potępił senator centrolewicowej Partii Demokratycznej Vincenzo D'Arienzo. Polityk cytowany przez agencję Ansa oświadczył: "Spośród rzeczy, które mogą wydarzyć się w pandemii, sprzedaż maseczek ochronnych z portretem faszystowskiego Duce jest najbardziej odrażająca".

"Ten, kto handluje takim produktem pochwala faszyzm i sprzyja jego apologii. To godne ubolewania i trzeba to stanowczo potępić" - dodał włoski senator. Wyraził opinię, że to przykład wykorzystywania epidemii, by czerpać zyski posługując się "politycznym propagowaniem zabójcy, który zaszczepił krajowi wirusa rasizmu i nietolerancji".

Dziennik "La Repubblica" zaznacza zaś, że od dawna w rejonie Werony aktywne są środowiska neofaszystowskie, występujące z inicjatywami i i prowokacjami, także o charakterze rasistowskim.