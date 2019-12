Włochy: Policja rozbiła dwa gangi nigeryjskiej mafii

Włoska policja we współpracy z Interpolem aresztowała we wtorek 32 osoby podczas operacji rozbicia dwóch gangów nigeryjskiej mafii. Gangi zajmowały się przede wszystkim handlem kobietami z Nigerii i zmuszaniem ich do prostytucji. Swoje ofiary zastraszały rytuałami wudu.

Aresztowań dokonano od Sycylii po rejon Wenecji, czyli od południa po północ Włoch, a także w Niemczech, Francji, Holandii i na Malcie. Wszędzie tam działały gangi, które uznano za mafijne. Łącznie śledztwem objęto około 50 osób.

Aresztowanym postawiono zarzuty przemytu, zniewalania kobiet, wymuszeń, przemocy seksualnej i czerpania zysków z prostytucji - poinformowała policja. W toku dochodzenia ustalono, że kobiety poddawane były praktykom wudu w celu wymuszenia posłuszeństwa.

Śledztwo w tej sprawie prowadziła prokuratura w Bari w Apulii, bo to tam znajdowały się siedziby grup przestępczych.

Gangi, nazywające siebie "bractwami", miały hierarchiczną strukturę. Ich hasłem były słowa: "kobiety, pieniądze, narkotyki". Pieniądze uzyskiwane z prostytucji były następnie inwestowane w narkotyki, których sprzedażą również zajmowali się Nigeryjczycy.

Centralny bank w Rzymie ustalił, że w zeszłym roku z Włoch do Nigerii wypłynęło około 75 milionów euro, dwa razy więcej niż dwa lata wcześniej. Wiąże się to właśnie z działalnością mafijnych gangów.

Śledczy, informując w mediach o dochodzeniu, podkreślili, że działalność wymiaru sprawiedliwości przebiegała dwutorowo: chodziło o wykrycie sprawców, a także o ochronę ofiar, czyli Nigeryjek.