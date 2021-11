Włochy: Policyjna akcja przeciwko radykalnym grupom antyszczepionkowców

W 16 miastach Włoch policja przeprowadziła w poniedziałek operację wymierzoną w radykalne grupy antyszczepionkowców. Zarzuty postawiono 17 osobom, które planowały akty przemocy, kontaktując się ze sobą na jednym z komunikatorów, gdzie powstała grupa "Dosyć dyktatury".

Włoskie media podały, że w wyniku policyjnego śledztwa najbardziej zradykalizowanym przeciwnikom szczepionek i przepustki sanitarnej postawiono zarzuty podżegania do przestępstw, aktów przemocy i nieprzestrzegania prawa. Jak ustalono, antyszczepionkowcy systematycznie nawoływali do ataków na przedstawicieli władz, w tym na premiera Włoch Mario Draghiego, a także na lekarzy, naukowców i dziennikarzy, uznanych za "wrogów".

Media zauważają, że kanał "Basta Dittatura" był główną platformą używaną przez osoby negujące pandemię i przez antyszczepionkowców, uczestników wielu manifestacji, które odbywają się w całym kraju.

Ścigająca przestępstwa w internecie policja pocztowa przeanalizowała język użytkowników kanału, którzy nawoływali do ataków przeciwko "kolaborantom", mówili o "powieszeniu" i "rozstrzelaniu" oraz chcieli zorganizować "marsz na Rzym", co było nawiązaniem do faszystowskiego zamachu stanu w 1922 roku.

Operację sił porządkowych i rewizje przeprowadzono między innymi w Rzymie, Mediolanie, Turynie, Ankonie, Palermo i Brescii.