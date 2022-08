Włochy: Polski kierowca otrzymał mandat na 62 euro, zapłacił 35 tysięcy

Polski kierowca ciężarówki ukarany we Włoszech mandatem w wysokości 62 euro zapłacił przez pomyłkę 35 tysięcy euro. Odkrycia dokonały władze miejscowości Arcola w Ligurii na północy, które na koncie bankowym gminy znalazły zaskakująco wysoki przelew. Pieniądze zostaną oddane.

Według włoskich mediów nie wiadomo, jak doszło do pomyłki. Pewne jest za to, że kierowca przekroczył w Arcoli prędkość, co wykrył radar. Na tej podstawie wystawiono standardowy mandat w wysokości 62 euro. Jednak sprawca wykroczenia zapłacił 564 razy więcej, co odkrył na koncie gminy wiceburmistrz Gianluca Tinfena, odpowiedzialny za budżet.

"Musieliśmy dodać specjalny paragraf do naszego regulaminu budżetowego, by zwrócić pieniądze" - wyjaśnił.