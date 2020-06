Włochy: Polskie wybory prezydenckie tylko korespondencyjnie

W polskich placówkach dyplomatycznych we Włoszech wybory prezydenta RP odbywają się tylko korespondencyjnie ze względu na epidemię koronawirusa. Pracują dwie obwodowe komisje wyborcze w Rzymie i jedna w Mediolanie w Konsulacie Generalnym RP.

Według informacji uzyskanych przez PAP od polskich placówek na wybory w Rzymie zapisało się 3158 osób, a w Mediolanie - 1912.

W przypadku Polaków przebywających na Malcie właściwym konsulatem jest ten w Rzymie i należało go zawiadomić o zamiarze udziału w głosowaniu podając adres pocztowy na wyspie, gdzie miał zostać doręczony pakiet wyborczy.

Komisje wyborcze otrzymały już większość kopert zwrotnych z wysłanych pakietów wyborczych. Koperty zwrotne można było dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem innej osoby do piątku do północy.

Od operatorów pocztowych i kurierów przesyłki te będą odbierane do czasu zakończenia głosowania, to jest do godz. 21.00 w niedzielę.

Poinformowano, że osoby, które nie zapisały się na pierwszą turę wyborów w polskich placówkach we Włoszech, a chcą wziąć udział w ewentualnej drugiej turze, mogą zarejestrować się tylko w poniedziałek 29 czerwca do północy.

Z Rzymu Sylwia Wysocka