Włochy: Polsko-włoski koncert we Florencji z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Nadzwyczajny koncert z okazji polskiego Narodowego Święta Niepodległości odbył się w sobotę we Florencji. Wydarzenie zorganizował konsulat honorowy w stolicyToskanii we współpracy z Ambasadą RP we Włoszech.

Florencja jest w tym roku miejscem ważnych wydarzeń z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

W teatrze Niccolini, którego początki sięgają XVII wieku, tuż przy majestatycznej katedrze wystąpili śpiewak Stanisław Daniel Kotliński z Gdańska, świętujący 40-lecie pracy artystycznej, a także pianista i dyrygent Marco Balderi. Wykonali między innymi kompozycje Fryderyka Chopina, Giuseppe Verdiego, Giacomo Pucciniego; zabrzmiała też słynna pieśń "Parlami d'amore Mariu".

Polsko-włoski wieczór rozpoczęła minuty ciszy w hołdzie ofiarom niedawnej powodzi w Toskanii. Także ambasador RP we Włoszech Anna Maria Anders w swoim wystąpieniu oddała hołd ofiarom.

"Polski przykład pokazuje, że wolność jest jedną z najważniejszych wartości" - mówiła ambasador. Zwróciła uwagę na solidarność i szczególne więzy polsko-włoskie i przypomniała o udziale 2 Korpusu Polskiego w wyzwalaniu Włoch.

Obecny był i oklaskiwany prezydent Przemyśla Wojciech Bakun, który w sobotę w południe otrzymał we Florencji w historycznym Palazzo Vecchio , siedzibie władz miasta, nagrodę - Tarczę Świętego Marcina, za niesienie pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Przed koncertem na jego ręce przekazano nagrodę miasta Florencji dla Przemyśla.

Prezydent Bakun podkreślił, że od samego początku w Przemyślu obecne były też włoskie organizacje i wolontariusze.

Na koncert przybyli liczni przedstawiciele Polonii z Toskanii i innych regionów, włoscy przyjaciele Polski. Był konsul honorowy we Florencji Stefano Barlacchi i ksiądz Zenon Hanas, przełożony generalny księży palotynow z Rzymu.

Obecne były ponadto przedstawicielki wspólnoty ukraińskiej, które znalazły schronienie w Toskanii.

Z Florencji Sylwia Wysocka