Włochy: Ponad 10 tysięcy uchodźców z Ukrainy w przedszkolach i szkołach

Ponad 10 tysięcy uchodźców z Ukrainy przyjęto już do przedszkoli i szkół we Włoszech- poinformowało Ministerstwo Oświaty w Rzymie. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę do Włoch przybyło około 83 tysięcy uchodźców wojennych.

Jak podał włoski resort oświaty, najwięcej uczniów z ogarniętego wojną kraju- prawie 5 tysięcy przyjęto do szkół podstawowych.

Około 2,5 tysiąca ukraińskich nastolatków zapisanych zostało do gimnazjów, a prawie 800 do liceów i techników.

Dwa tysiące dzieci z Ukrainy przyjęto do włoskich przedszkoli.

Media informują o różnych inicjatywach poszczególnych szkół i klas, uroczyście przyjmujących nowych uczniów.

Jak podała Ansa, w poniedziałek w szkole podstawowej w mieście Falconara Marittima odbyło się wzruszające powitanie 11-letniego Kirila, który rozpoczął naukę w piątej klasie. Wszystkie dzieci z tej szkoły czekały na niego na dziedzińcu trzymając w rękach chorągiewki w kolorach ukraińskiej flagi i skandując imię nowego kolegi.

Obecna była też burmistrz Stefania Signorini.

Chłopiec z mamą i babcią przyjechał do Włoch konwojem humanitarnym z Przemyśla, dokąd czworo wolontariuszy zawiozło transport darów dla uchodźców z Ukrainy. W drodze powrotnej ochotnicy zabrali z polsko- ukraińskiej granicy 12 osób.

Wśród ponad 83 tysięcy uchodźców z Ukrainy przebywających we Włoszech jest prawie 43 tysiące kobiet i 31 tysięcy dzieci- podało MSW.

Z Rzymu Sylwia Wysocka