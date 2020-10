Włochy: Ponad 1000 zakażeń SARS-CoV-2 w około 900 szkołach

Ponad tysiąc przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono w około 900 szkołach we Włoszech - takie dane ogłosiły w niedzielę media za resortami oświaty i zdrowia. 130 szkół zostało czasowo zamkniętych i przeszło na zdalne nauczanie.

Dane dotyczące rozmiarów epidemii podano niespełna trzy tygodnie po inauguracji roku szkolnego w większości regionów kraju. W poniedziałek sytuacja epidemiczna w placówkach oświatowych będzie tematem narady przedstawicieli ministerstwa oświaty i krajowego Instytutu Zdrowia.

Minister oświaty Włoch Lucia Azzolina podkreśliła w wywiadzie w niedzielę, że sytuacja jest stale monitorowana. Zaznaczyła zarazem, że odsetek zakażeń w szkołach jest "bardzo niski". "Mamy miliony uczniów i tysiące szkół" - przypomniała.

Według minister pierwszy całościowy bilans skali zakażeń w szkołach można będzie przedstawić w połowie października, czyli miesiąc po wznowieniu lekcji i powrocie 8 milionów uczniów do klas.

Azzolina wyraziła przekonanie, że problemem nie jest to, co dzieje się w szkołach, bo tam obowiązuje reżim sanitarny, ale poza ich murami. "Dlatego chciałabym zaapelować do uczniów, by respektowali reguły także wtedy, kiedy wyjdą ze szkoły" - dodała szefowa resortu.

Minister zdrowia Włoch Roberto Speranza ocenił, że sytuacja w szkołach jest pod kontrolą. W wywiadzie dla telewizji RAI podkreślił: "Chcemy, żeby szkoły pozostały otwarte".

"Dotąd zarejestrowano tysiąc przypadków, ale oczywiste jest to, że będzie ich wiele więcej w najbliższych tygodniach" - przyznał Speranza.

Z Rzymu Sylwia Wysocka