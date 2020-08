Włochy: Ponad 1100 migrantów w przepełnionym ośrodku na Lampedusie

Do ponad 1100 wzrosła ponownie liczba migrantów w przepełnionym do granic możliwości ośrodku na włoskiej wyspie Lampedusa - podały w czwartek media za lokalnymi władzami. Do brzegu docierają kolejne łodzie z uciekinierami z Afryki, głównie z Tunezji.

W ostatnich godzinach na Lampedusę przypłynęły dwie małe łodzie z 9 i 16 migrantami, a także większa z 87 osobami. Od środowego wieczoru włoskie służby udzieliły pomocy przybyszom na kilku łodziach.

W miejscowym ośrodku rejestracji migrantów przebywa obecnie 1137 osób, podczas gdy są tam tylko 192 miejsca.

Przybysze są stopniowo przewożeni promem na Sycylię, gdzie stoi zacumowany statek zamieniony na miejsce kwarantanny. Tunezyjczycy zgodnie z decyzją rządu będą sukcesywnie odsyłani do swojego kraju, ponieważ nie mają prawa ubiegać się o azyl i status uchodźcy.

Prawicowa opozycja we Włoszech domaga się od rządu Giuseppe Contego podjęcia natychmiastowych działań, by zatrzymać napływ migrantów.