Włochy: Ponad 1370 pracowników służby zdrowia zakaziło się w minionym miesiącu

Ponad 1370 pracowników służby zdrowia we Włoszech zakaziło się koronawirusem w ciągu ostatniego miesiąca - podał w poniedziałek Instytut Służby Zdrowia. W kraju trwa podawanie trzeciej dawki szczepionki medykom; nie jest ona obowiązkowa.

Według Instytutu od początku pandemii zakaziło się we Włoszech 144 tys. pracowników służby zdrowia.

Poniedziałkowe dane resortu zdrowia to 44 następne zgony na Covid-19 i prawie 1600 nowych zakażeń, wykrytych w 219 tys. testów. Obecnie testy wykonywane są na masową skalę w związku z wejściem w życie wymogu przepustki Covid-19 we wszystkich miejscach pracy we Włoszech.

Łączna liczba zakażonych zmarłych to we Włoszech 131 585.

Szacuje się, że koronawirusa ma teraz około 76 tysięcy osób i ich liczba spada. Średni wiek zakażonych to 39 lat.

Po dwóch dawkach szczepionki jest 81 procent ludności kraju. Nadzwyczajny rządowy komisarz do spraw pandemii generał Francesco Figliuolo oświadczył, że restrykcje, takie jak wymóg przepustki sanitarnej, można będzie złagodzić, kiedy zaszczepionych będzie 90 proc. obywateli.

