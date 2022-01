Włochy: ponad 170 tysięcy zakażonych; zmarło 259 osób

Ponad 170 tys. zakażeń koronawirusem stwierdzono ostatniej doby we Włoszech; to najwięcej od początku pandemii. Zmarło 259 osób - podało we wtorek ministerstwo zdrowia. Liczba wykonanych jednego dnia testów przekroczyła 1,2 miliona. Prawie 14 proc. z nich dało wynik pozytywny.

W samej tylko Lombardii zanotowano 50 tysięcy zakażeń.

W ciągu ostatnich 24 godzin do szpitali trafiło we Włoszech ponad 600 chorych na Covid-19. Łącznie hospitalizowanych jest około 14 tys. osób, w tym prawie 1400 na intensywnej terapii.

Media podały, że na oddziale intensywnej terapii w mieście Chieti w Abruzji są zakażone bliźnięta, które mają niespełna miesiąc. Noworodki zaraziły się od ojca.