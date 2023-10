Włochy: Ponad 20 tys. sklepów przystąpiło do rządowego paktu antyinflacyjnego

23 tysiące sklepów i supermarketów we Włoszech przystąpiło do obowiązującego od niedzieli do końca roku paktu antyinflacyjnego, podpisanego przez rząd z jego inicjatywy z sieciami sprzedaży i dystrybucji. Na jego mocy zablokowane lub obniżone zostały ceny podstawowych artykułów: spożywczych, higienicznych i dla dzieci.

Do inicjatywy antyinflacyjnego kwartału przyłączyło się między innymi kilka dużych sieci supermarketów. We wszystkich punktach sprzedaży w całym kraju artykuły objęte urzędową blokadą cen są specjalnie i wyraźnie oznaczone. Na logo widnieje wózek sklepowy w kolorach włoskiej flagi.

Media informują, że realizacja paktu rozpoczęła się powoli, co tłumaczy się tym, że jej pierwszy dzień to niedziela. Niektóre sklepy nie są jeszcze gotowe i do akcji mają przystąpić po weekendzie.

Liczbę 23 tysięcy punktów sprzedaży, które już oferują szeroką gamę produktów po bardziej przystępnych cenach podał promujący tę inicjatywę minister ds. firm i marki made in Italy Adolfo Urso. Podkreślił, że jest to "zbiorowe zaangażowanie całego systemu sprzedaży w kraju na rzecz ochrony siły nabywczej Włochów i zatrzymania inflacji". Wynosi ona obecnie ponad 5 procent.

Tam, gdzie operacja "trójkolorowego wózka sklepowego" już się rozpoczęła, została przychylnie przyjęta przez klientów - informują media.

Krytycznie oceniła ją organizacja obrony praw konsumentów Codacons twierdząc, że obniżono ceny zbyt małej liczby produktów.

Na stronach internetowych niektórych gazet opublikowane zostały adresy sklepów w poszczególnych regionach, które przystąpiły do paktu antyinflacyjnego.

Z Rzymu Sylwia Wysocka