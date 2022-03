Włochy: Ponad 40 konwojów z pomocą dla Ukrainy wysłano z bazyliki grekokatolików w Rzymie

Ponad 40 konwojów z pomocą humanitarną dla Ukrainy, każdy średnio po 20 ton, odjechało dotąd spod greckokatolickiej bazyliki Świętej Zofii w Rzymie. Świątynia jest od ponad miesiąca ośrodkiem koordynującym zbiórkę i wysyłkę darów.

Od końca lutego do bazyliki nieprzerwanie przybywają rodziny z Wiecznego Miasta i okolic, przedstawiciele licznych stowarzyszeń społecznych i dobroczynnych, wspólnot mieszkaniowych oraz firm z darami dla ludności Ukrainy. Przywożą żywność, leki, środki medyczne i wszelkie artykuły pierwszej potrzeby. Na miejscu dary są dzielone i pakowane do kartonów, a następnie ładowane do ciężarówek, odjeżdżających stamtąd codziennie. Pierwsza wyruszyła 26 lutego, dwa dni po rozpoczęciu rosyjskiej agresji.

"Chcę podziękować miastu za tę nadzwyczajną odpowiedź"- powiedział rektor bazyliki ksiądz Marco Jaroslaw Semehen, cytowany przez włoską agencję Dire. Jak dodał, wolontariusze zaangażowani w wysyłkę i transport pomocy oraz w przyjmowanie przybywających uchodźców współpracują z Obroną Cywilną, władzami Rzymu i regionu Lacjum.

Również przy bazylice grekokatolików zorganizowano intensywne kursy języka włoskiego dla pierwszej grupy 150 uchodźców; zarówno dzieci, jak i dorosłych, niemal wyłącznie kobiet.

Z Rzymu Sylwia Wysocka