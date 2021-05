Włochy: Ponad 40 mld euro straciły centra handlowe od początku pandemii

Ponad 40 mld euro straciły centra handlowe we Włoszech od początku pandemii - takie dane przedstawił we wtorek prezes federacji wielkiej dystrybucji Alberto Frausin. Zaapelował do rządu o wyrażenie zgody na otwarcie galerii w weekendy.

Do budżetu państwa nie wpłynęło 8 mld euro w formie podatków z powodu spadku wpływów centrów handlowych - poinformował Frausin.

"Nasz sektor, stanowiący 8 proc. PKB, jest jedyną branżą, której nie wyznaczono daty otwarcia" - zaznaczył prezes federacji w dniu, gdy wielu właścicieli sklepów protestowało przeciwko ograniczeniu ich działalności w soboty i niedziele.

Jak dodał, każdy weekend zamknięcia galerii handlowych i outletów oznacza, że do kasy państwa nie wpływa 150 mln euro.

Branża liczyła na otwarcie centrów począwszy od połowy maja, ale - jak zaznaczają media - perspektywa ta na razie się oddala.

Z Rzymu Sylwia Wysocka