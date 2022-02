Włochy: Ponad 420 osób zmarło ostatniej doby na Covid-19

427 kolejnych osób zmarło we Włoszech na Covid-19 - poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby stwierdzono 133 tysiące zakażeń, co potwierdza tendencję ich spadku. Do 10 procent obniżył się wskaźnik pozytywnych wyników testów.

Minionej doby wykonano ponad 1,2 miliona testów na obecność koronawirusa.

Od początku pandemii przed dwoma laty zakaziło się około 11 milionów osób, czyli mniej niż co szósty mieszkaniec Włoch.

Obecnie koronawirusa ma prawie 2,5 miliona osób.

Poprawia się sytuacja w szpitalach, do których trafia mniej chorych niż w poprzednich dniach. Na zwyczajnych oddziałach covidowych jest około 20 tysięcy osób, a na intensywnej terapii 1549.

Lekarze pediatrzy odnotowali, że mimo ogólnego spadku zakażeń i poprawy sytuacji, nie spada liczba hospitalizowanych dzieci i młodzieży z powodu Covid-19. W szpitalach przebywa 210 pacjentów w wieku do 18 lat, w tym 12 na intensywnej terapii. Większość chorych na oddziałach szpitalnych to dzieci w wieku do 4 lat.

We wtorek wszedł w życie obowiązek szczepień dla osób powyżej 50 lat. Za ich brak grozi jednorazowa kara w wysokości 100 euro. Ponadto rozszerzono stosowanie przepustki covidowej na sklepy, w których nie są sprzedawane artykuły pierwszej potrzeby. Green Pass wymagany jest też na poczcie, w banku i w księgarni.

Centra handlowe są otwarte dla wszystkich, ale przepustka potrzebna jest przy wejściu do sklepów niespożywczych.

