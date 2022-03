Włochy: Ponad 53 tys. uchodźców z Ukrainy, MSW wydało dla nich vademecum

Ponad 53 tysiące uchodźców wojennych dotarło do Włoch z Ukrainy od początku rosyjskiej inwazji - podało w piątek MSW w Rzymie. Jest wśród nich 27 tysięcy kobiet i 21 tysięcy dzieci. Resort spraw wewnętrznych opracował vademecum dla przybyłych po ukraińsku, rosyjsku i angielsku.

Ministerstwo opublikowało na swojej stronie internetowej i wydało broszury dla ukraińskich uchodźców z podstawowymi radami i niezbędnymi informacjami, w tym o wymogach sanitarnych w związku z pandemią Covid-19. To między innymi obowiązek wykonania testu na obecność koronawirusa w ciągu 48 godzin od wjazdu na teren Włoch.

Są tam też wskazówki, jak ubiegać się o przyznanie miejsca noclegowego i uregulować pobyt po to, by jak najszybciej uzyskać dostęp do opieki medycznej i pomocy socjalnej. Jest też oferta podstawowych szczepień; nie tylko przeciwko Covid-19, ale także odrze, różyczce i śwince.