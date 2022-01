Włochy: Ponad 68 tys. nowych zakażeń, duży wzrost liczby hospitalizacji

Ponad 68 tys. nowych zakażeń koronawirusem i 140 zmarłych na Covid-19 - to dane z ostatniej doby we Włoszech. Do szpitala trafiło ponad 600 chorych.

Ministerstwo zdrowia poinformowało w poniedziałek, że jednego dnia wykonanych zostało 445 tysięcy testów; to mniej niż w poprzednich dniach, gdy każdej doby badano ponad milion osób. 15 procent testów dało wynik pozytywny.

Liczba pacjentów z Covid-19 na oddziałach intensywnej terapii wzrosła o 32, do ponad 1350. Na pozostałych oddziałach covidowych jest około 12,3 tys. chorych; przybyło ich 577. To duży wzrost w porównaniu z minionymi dniami.

Organizacje medyczne podały, że zakażonych jest około 13 tysięcy pracowników służby zdrowia, co zaczyna powodować problemy związane z brakiem personelu w szpitalach. Na razie, jak zapewniono, nie są one poważne i nie został zamknięty żaden oddział.

Łączna liczba zmarłych od początku epidemii przed prawie dwoma laty wzrosła do 137 786.

Z Rzymu Sylwia Wysocka