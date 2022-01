Włochy: Ponad milion dzieci zaszczepionych przeciwko Covid-19

We Włoszech ponad milion dzieci w wieku od 5 do 11 lat zostało dotąd zaszczepionych przeciwko Covid-19. To jedna trzecia wszystkich w tej grupie wiekowej - poinformował w niedzielę włoski rząd.

Niezaszczepionych jest 2,6 mln dzieci.

W szybkim tempie postępuje podawanie trzeciej dawki preparatu. Otrzymało ją 30 milionów osób, czyli trzy czwarte tych kwalifikujących się do tej dawki przypominającej.

Po dwóch dawkach jest 87 proc. ludności kraju w wieku powyżej 12 lat.

Średnio dziennie szczepionych jest około 600 tys. osób.