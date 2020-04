Włochy: Ponad połowa restauratorów zredukuje personel, jedna trzecia obniży ceny

56 procent restauracji we Włoszech zredukuje personel, a ponad jedna trzecia obniży ceny, by przyciągnąć klientów - wynika to z sondażu przeprowadzonego w całym kraju wśród właścicieli lokali na zlecenie branżowych magazynów.

Wyniki ankiety ogłoszono po tym, gdy w niedzielę rząd zapowiedział, że restauracje i bary po trzech miesiącach zamknięcia z powodu pandemii koronawirusa będą mogły wznowić normalną działalność od 1 czerwca. Od 4 maja możliwa będzie sprzedaż dań na wynos.

Ponad połowa właścicieli wszystkich rodzajów lokali restauracyjnych, od pizzerii po te najbardziej eleganckie, zadeklarowała w sondażu, że będzie musiała zwolnić część pracowników.

Restauratorzy przyznali, że wznowią działalność pełni lęku i niepewności.

Połowa pozytywnie ocenia zgodę rządu na dostarczanie zamawianego jedzenia do domów klientów, a prawie dwie trzecie woli sprzedaż na wynos.

36 procent właścicieli restauracji zamierza obniżyć ceny, a 31 procent - zmienić menu.