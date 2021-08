Włochy: Ponowny wzrost liczby zgonów na Covid-19

We Włoszech wzrasta dzienna liczba zgonów na Covid-19 po wielu dniach, gdy wynosiła ona od kilku do kilkunastu. We wtorek resort zdrowia poinformował o śmierci 27 osób. Rośnie też liczba chorych przyjmowanych do szpitali.

Sardynia jako pierwszy włoski region przekroczyła krytyczny pułap 10 procent zajętych miejsc na oddziałach intensywnej terapii dla chorych na Covid-19.

Na Sycylii zanotowano zaś 11 procent zajętych łóżek na pozostałych oddziałach; to najwyższy wskaźnik w kraju.

Łącznie do włoskich szpitali przyjęto 135 osób, w tym 9 na intensywną terapię.

Najnowsze dane ministerstwa zdrowia to 4845 następnych zakażeń koronawirusem, wykrytych ostatniej doby w 209 tysiącach testów.

Szacuje się, że obecnie zakażonych jest co najmniej 94 tysiące osób, czyli o kilkadziesiąt tysięcy więcej niż przed kilkoma tygodniami.

Liczba zmarłych na Covid-19 wzrosła o 27 do 128 115.

Według ekspertów we Włoszech trwa czwarta fala epidemii, wywołana przed wariant Delta koronawirusa, stanowiący około 95 procent wszystkich zakażeń.

Z Rzymu Sylwia Wysocka