Włochy: Poprawa sytuacji epidemicznej przy wciąż wysokiej liczbie zgonów

Kolejny dzień z rzędu przyniósł we Włoszech stabilizację sytuacji epidemicznej, także w szpitalach, w porównaniu z poprzednimi tygodniami. Nadal utrzymuje się wysoka dobowa liczba zmarłych w związku z Covid-19.

Liczba zajętych łóżek na oddziałach intensywnej terapii zmniejszyła się do 3490. Na zwykłych oddziałach jest ponad 26 tysięcy chorych na Covid-19, o 583 mniej niż dzień wcześniej - podało w środę ministerstwo zdrowia.

Jak poinformowało, minionej doby zanotowano 469 zgonów i 16 168 nowych zakażeń. Liczba wykonanych jednego dnia testów przekroczyła 334 tysiące.

Bilans zmarłych od początku epidemii w kraju wzrósł do 115 557.

Do tej pory potwierdzono ponad 3,8 miliona przypadków zakażeń koronawirusem. Wyleczonych jest około 3,1 miliona osób.

Rano dostarczono do Włoch 1,5 miliona dawek szczepionki firmy Pfizer; trwa ich dystrybucja do 210 punktów we wszystkich regionach.

Nadzwyczajny rządowy komisarz do spraw kryzysu na tle pandemii generał Francesco Figliuolo poinformował, że do czerwca koncern ten dostarczy do Włoch 7 milionów dawek.

"Nareszcie dobra wiadomość" - oświadczył generał podczas wizyty w punkcie szczepień w Aoście na północy kraju.

