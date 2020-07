Włochy: Porządkowi będą pilnować użytkowników hulajnóg w Rzymie

Elektryczne hulajnogi są podczas pandemii w Rzymie popularnym środkiem transportu, ale też przyczyną chaosu i wypadków. Władze miasta, które wypromowały pojazdy, postanowiły wysłać na ulice porządkowych pilnujących przestrzegania przepisów przez użytkowników.

Po pierwszych wypadkach z udziałem osób na e-hulajnogach zarząd stolicy Włoch zwrócił się do straży miejskiej, by miała baczne oko na osoby jeżdżące na hulajnogach, nierzadko brawurowo bądź nieumiejętnie i łamiąc przepisy ruchu drogowego.

Dodatkowo władze porozumiały się z firmami wypożyczającymi hulajnogi, w wyniku czego zdecydowano, że na ulice wyjdą specjalni porządkowi, zwani stewardami, których zadaniem będzie pilnowanie użytkowników hulajnóg.

Burmistrz Rzymu Virginia Raggi poinformowała o tej inicjatywie tuż po tym, gdy w centralnej alei Fori Imperiali w rejonie Koloseum doszło do dwóch następnych wypadków.

"Grupa stewardów będzie jeździć po centrum przypominając, przede wszystkim młodzieży, o właściwym korzystaniu z tych pojazdów" - wyjaśniła burmistrz.

Przypomniała o kategorycznym zakazie jazdy dwóch osób na jednej hulajnodze. Zaapelowała do młodych ludzi: "Szanujcie reguły i prowadźcie odpowiedzialnie. Róbcie to dla bezpieczeństwa swojego i innych. Ulice należą do wszystkich".

Od kilku tygodni w Rzymie można wynająć 4 tysiące hulajnóg, udostępnionych przez cztery firmy.

Z Rzymu Sylwia Wysocka