Włochy: Pracownicy szkół apelują o preferencyjny dostęp do szczepionek na Covid-19

Nauczyciele i inni pracownicy szkolnictwa we Włoszech apelują o preferencyjny dostęp do szczepionek przeciwko koronawirusowi. Prośbę skierowały wszystkie związki zawodowe działające w oświacie w związku z zapowiedzianym na 7 stycznia ponownym otwarciem szkół.

We wtorek minister zdrowia Włoch Roberto Speranza podpisał rozporządzenie o stopniowym powrocie do szkół także gimnazjalistów i licealistów, którzy w ostatnich tygodniach uczyli się zdalnie. W pierwszym tygodniu nauki, do 15 stycznia połowę lekcji będą mieli w klasach, a od następnego- 75 procent.

Oświatowe związki zawodowe argumentują, że nauczyciele, dyrektorzy szkół, ale także personel administracyjny i woźni nie powinni czekać kilka miesięcy na szczepionki. W tej sprawie wystosowano wspólny list do ministerstwa zdrowia.

"Do planu szczepień trzeba w pierwszej kolejności włączyć nauczycieli uczestniczących w maturach po to, by zagwarantować ich normalny przebieg"- oświadczyła Maddalena Gissi ze związku pracowników oświaty w centrali Cisl.

Pino Turi z centrali Uil zaapelował zaś o utworzenie punktów szczepień w szkołach, by pracownicy nie musieli ich opuszczać.

"Nauczyciele i cały świat szkoły znajdują się w okopach; mają stały kontakt z dużymi grupami, a potem wracając do domu przenoszą wirusa. Uważamy, że cały personel szkolnictwa jest narażony na ryzyko" - oceniła Elvira Serafini z autonomicznego związku zawodowego pracowników szkół i uniwersytetów.

Według związkowców oprócz nauczycieli zaangażowanych w matury w pierwszej kolejności powinny zostać też zaszczepione wychowawczynie z przedszkoli i pedagodzy ze szkół podstawowych.

Z Rzymu Sylwia Wysocka