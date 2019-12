Włochy: Prasa o szczycie NATO: było trudno, ale nie aż tak, jak się obawiano

Londyński szczyt NATO był trudny, ale nie aż tak, jak się obawiano - ocenia w czwartek włoska prasa. Zauważa, że w jego trakcie między przywódcami krajów nie zabrakło osobistych ataków, co skłoniło prezydenta USA Donalda Trumpa do wcześniejszego wyjazdu.

Różnice stanowisk były wyraźne, było trudno, ale jednak nie aż tak, jak się obawiano; w czasie spotkania było mniej antagonizmu niż wynikało z wcześniejszych deklaracji - ocenia "La Stampa".

I zauważa, że przez większość czasu Trump był "zdyscyplinowany" i "odkrył, że NATO przydaje się USA". Turyńska gazeta odnotowała, że prezydent Stanów Zjednoczonych "obraził się" na premiera Kanady Justina Trudeau, który podczas przyjęcia w Pałacu Buckingham żartował z niego, rozmawiając z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, brytyjskim premierem Borisem Johnsonem i premierem Holandii Markiem Rutte. W komentarzu zaznacza się, że właśnie z tego powodu Trump odwołał swoją konferencję prasową.

Relacjonując obrady, dziennik zaznaczył, że "Macron wskazywał, że Sojusz musi zadać sobie pytanie, czemu służy, dlaczego za bardzo koncentruje się na finansach a za mało na strategii". Zdaniem Macrona potrzebna jest "rewizja" działania NATO, a Europa powinna bronić się sama - dodała "La Stampa".

Jak zauważyła gazeta, "Boris Johnson ograniczył się do pełnienia roli gospodarza, potwierdzając znaczenie Sojuszu i starając się we wszelki możliwy sposób nie dopuścić do tego, by Trump ingerował ze swoją kampanią wyborczą".

Za przełomowe wydarzenie rocznicowych obrad NATO w Londynie autor komentarza uznał to, że po raz pierwszy w ich historii mówiono o Chinach w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwom członkowskim. Gazeta przytoczyła słowa sekretarza generalnego Sojuszu Jensa Stoltenberga, który ostrzegł, że Pekin dysponuje pociskami, które mogą uderzyć w Europę i USA. W związku z tym wyraził opinię, że należy zaprosić Chiny do negocjacji na temat mechanizmów globalnej kontroli zbrojeń, które dotąd były skoncentrowane na Rosji.

"La Repubblica" w tytule relacji w Londynu podkreśla: "Potyczki w NATO. Przywódcy śmieją się z Trumpa". Dodaje, że prezydent USA zaatakował premiera Kanady, nazywając go "dwulicowym", i opuścił wcześniej spotkanie. Rzymska gazeta kładzie nacisk na to, że obrady upłynęły pod znakiem podziałów.

"Na koniec wszystko schowano pod dywan przesłodzonej deklaracji końcowej i dobrych intencji" - podsumowuje. Dziennik zadaje następnie pytanie: "Ale jak długo członkowie Sojuszu Północnoatlantyckiego będą zjednoczeni?". Jak podkreśla, "pozostają poważne tarcia" między państwami.

Jako najważniejsze wymienia stanowisko Turcji, która groziła zawetowaniem planu obrony republik bałtyckich przed Rosją, jeśli ugrupowania kurdyjskie nie zostaną uznane za terrorystyczne. Propozycja ta w całości przepadła - przypomina gazeta. Nie wspomina, że plan obrony dotyczy także Polski.

Z Rzymu Sylwia Wysocka