Włochy: Prasa o wyborach prezydenckich: starcie dwóch wizji Polski

Starcie dwóch wizji Polski - tak drugą turę wyborów prezydenckich, która odbędzie się 12 lipca, przedstawiają w poniedziałek włoskie gazety. Dzień po pierwszej turze prasa zauważa, że wynik jest otwarty i wyznaczy przyszłość Polski w Europie.

"La Stampa" podkreśla w tytule, że "Polska wstrzymała oddech" w oczekiwaniu na drugą turę wyborów, w której spotkają się urzędujący prezydent Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski.

"Pierwszy krok ku temu, co będzie przyszłością Polski, jaka by nie była, został wykonany. Teraz, po zamknięciu urn, jedyną pewnością jest to, że uśmiech prezydenta Dudy, szukającego łatwej reelekcji bez przeszkód, stracił swój blask" - ocenia turyńska gazeta. Zaznacza, że to, co dwa miesiące temu wydawało się "formalnością", przekształciło się w "batalię do krwi ostatniej" między obecnym szefem państwa a prezydentem Warszawy.

"Wynik drugiej tury może określić proeuropejski i liberalny przełom Polski, chociaż droga prowadzi pod górę" - dodaje dziennik.

Druga tura według autorki artykułu będzie nie tylko pojedynkiem dwóch kandydatów, ale też "dwóch różnych wizji Polski": "z jednej strony (wizji) ultrakonserwatystów Dudy - eurosceptycznej, wiejskiej, tradycyjnej i nacjonalistycznej, a z drugiej strony (wizji) reprezentowanej przez Trzaskowskiego - u boku kobiet, praw obywatelskich, społeczności LGBT, w obronie kraju europejskiego, demokratycznego i nowoczesnego".

Zwraca się też uwagę na rekordowo wysoką frekwencję i kolejki do lokali wyborczych.

"La Stampa" ocenia, że niezależnie od wyniku 12 lipca Trzaskowski "stanie na czele odrodzonej liberalnej polskiej opozycji".

"La Repubblica" w sygnowanej z Berlina relacji na temat wyborów w Polsce pisze o "nadziejach polskich liberałów" i zarazem obawach przed "poważnym starciem" w drugiej turze. Lewicowa gazeta zaznacza, że Trzaskowski ma szansę pokonać obecnego prezydenta dzięki poparciu innych kandydatów.

"Il Giornale" podkreśla, że kluczowe pozostanie to, do kogo trafią głosy oddane na Szymona Hołownię, który może odegrać decydującą rolę w drugiej turze.

"Polska - zaznacza prawicowy dziennik - wyróżniała się w tych latach tym, że była bastionem zachodniego konserwatyzmu. Także Stany Zjednoczone patrzą z wielką uwagą na wynik ustępującego prezydenta". Gazeta pisze, że Duda jest za oceanem uważany za centralną postać strategii prezydenta USA Donalda Trumpa wobec Europy.

Z Rzymu Sylwia Wysocka