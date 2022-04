Włochy: Prasa o zwycięstwie Macrona: Unia będzie silniejsza, ale Francja jest podzielona

We włoskiej prasie w poniedziałek dominują opinie, że zwycięstwo prezydenta Francji Emmanuela Macrona w wyborach przyniesie dalszy rozwój, wzmocnienie i ożywienie Unii Europejskiej oraz jedności. Zaznacza się zarazem, że kraj wychodzi z wyborów prezydenckich głęboko podzielony.

"Francja podzielona tak, jak nigdy wcześniej, wybrała Europę"- tak rezultat drugiej tury wyborów podsumował dziennik "Corriere della Sera". Zwrócił uwagę na znaczenie słów Macrona, który zapowiedział, że udzieli odpowiedzi na "wściekłość", jaka panuje we Francji.

Francja, dodał komentator największej włoskiej gazety, po raz kolejny wybrała "politykę atlantycką, liberalizm, zarządzaną globalizację". Pisząc o głębokich podziałach odnotował, że gdyby głosował tylko Paryż, obecny prezydent dostałby 90 procent głosów. "Gdyby natomiast głosowała odprzemysłowiona północ albo południe- cel imigracji, to Marine Le Pen zostałaby prezydentem"- zauważył publicysta.

Wskazał na to, że jest Francja peryferii i prowincji, która czuje się "zdominowana przez Unię Europejską , zdradzona przez globalizację i zagrożona przez imigrację" i to ona poniosła porażkę w niedzielę wraz z Le Pen.

"Strach, jaki zapewnił Marine Le Pen historycznie wysoki wynik nie może być demonizowany"- zauważa się na łamach "Corriere della Sera", gdzie mowa jest także o tym, że jej elektorat ma różne motywacje; od wrogości wobec Macrona, postrzeganego jako człowiek systemu po problemy społeczne i trudności w wyniku podwyżek cen czy niechęć do cudzoziemców; i to zarówno Niemców czy Amerykanów jako "dominujących" czy Arabów bądź osób ciemnoskórych jako "najeźdźców" .

Według autora komentarza recepty Marine Le Pen "pogorszyłyby sytuację".

Kładzie też nacisk na to, że Macron nie odniósł przytłaczającego zwycięstwa i dlatego stoi przed trudnym zadaniem.

Mediolańska gazeta odnotowała, że lider prawicowej Ligi Matteo Salvini twardo do niedawna stał za Le Pen. Teraz zaś "dalej okazuje jej sympatię, ale dokonał odmiennego wyboru" i "niemal jest zawodowym proeuropejskim politykiem".

"Z Macronem wygrywa Europa"- podkreśliła wielkim nagłówkiem "La Repubblica". Zaznaczyła, że ważne jest to, co wydarzy się we Francji w najbliższym czasie. Jak przypomniała, w czerwcu odbędą się wybory parlamentarne, które mogą nie zapewnić większości Macronowi. Na razie jednak, jak dodała, w Brukseli odetchnięto z ulgą, bo wygrał "europeizm" i udało się "uniknąć zagrożenia".

Rzymski dziennik pisząc o reakcjach w unijnych instytucjach stwierdził, że wybór Marine Le Pen byłby "wrzuceniem Unii do studni bez dna".

Ponowny wybór Macrona to "silniejsza Europa"- oceniło rzymskie "Il Messaggero". Zwróciło uwagę na "oddech ulgi" w Brukseli i opinię premiera Mario Draghiego, według którego reelekcja prezydenta Francji oznacza "bardziej spójną" Unię Europejską.

Prawicowe "Libero" podkreśliło, że Macron odniósł mniejsze zwycięstwo niż przed pięciu laty. Jak dodano, łatwo wyobrazić sobie komentarze, jakie pojawią się wkrótce o "zdrowym rozsądku" Macrona, który przekonał Francuzów i o tym, że "suwerenizm został zapędzony do narożnika".

Z Rzymu Sylwia Wysocka