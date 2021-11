Włochy: Prasa: pandemia niezaszczepionych, rośnie liczba zakażeń

We Włoszech rośnie liczba zakażeń koronawirusem i wskaźnik jego zakaźności - to dane z cotygodniowego raportu Instytutu Służby Zdrowia, ogłoszonego w piątek. Liczba zakażeń na 100 tys. mieszkańców wzrosła od końca października z 46 do 53. To pandemia niezaszczepionych - podkreśla prasa.

Wskaźnik zakaźności koronawirusa zwiększył się z 0,96 do 1,15; to oznacza, że jedna zakażona osoba zakaża więcej niż jedną następną.

We wszystkich regionach Włoch ryzyko zakażeń określono jako umiarkowane.

Nieznacznie wzrósł odsetek zajętych łóżek w szpitalach, ale dalej jest on niski i wynosi około 5 proc.

Włoska prasa w piątek podkreśla, że na tle innych krajów europejskich, gdzie czwarta fala pandemii jest bardzo dotkliwa, we Włoszech sytuacja jest nadal lepsza.

Zaszczepionych dwiema dawkami jest ponad 83 proc. ludności.

Dziennik "Corriere della Sera" informuje, że nadzwyczajny komisarz do spraw pandemii generał Francesco Figliuolo apeluje do władz regionów o dalsze przyspieszenie kampanii szczepień. Gazeta zaznacza w analizie danych, że także we Włoszech można mówić o "pandemii niezaszczepionych".

Z Rzymu Sylwia Wysocka