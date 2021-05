Włochy: Prasa: pasażerowie z Indii przylecieli z fałszywymi wynikami testów

Niektórzy podróżni z Indii przylecieli do Rzymu z fałszywymi wynikami testów na koronawirusa; zapłacili za nie w Delhi 20-30 dolarów- poinformował włoski dziennik “Il Messaggero”. Pasażerowie przyznali się do do tego służbom medycznym na lotnisku Fiumicino.

Gazeta przytacza słowa jednego z podróżnych z Indii, który podczas kontroli sanitarnej na rzymskim lotnisku powiedział: "Nie robiłem testu, zapłaciłem i dali mi sfałszowane zaświadczenie. W ten sposób wsiadłem do samolotu".

Spośród 223 osób na pokładzie samolotu z Indii, który przyleciał w środę, zakażenia wykryto u 23, w tym u dwóch członków załogi.

Wielu pasażerów przyznało potem, że w Delhi kupili fałszywe zaświadczenia o negatywnym wyniku testu. Większość z nich - wyjaśnił dziennik - to obywatele Indii mieszkający i pracujący we Włoszech. Właśnie zakupem fałszywych zaświadczeń przez pasażerów tłumaczy się to, że koronawirusa wykryto po przylocie aż u 9 procent z nich.

Historia z kupionymi wynikami przypomina sytuację z lata 2020 roku, gdy zjawisko przedstawiania sfabrykowanych zaświadczeń wykryto w Rzymie wśród pasażerów samolotów z Bangladeszu - dodaje "Il Messaggero".

Dziennik zwraca uwagę, że także media w Indiach, gdzie sytuacja epidemiczna jest skrajnie trudna, informują o handlu fałszywymi świadectwami. W indyjskim stanie Gudżarat zamknięto laboratoria, które je sprzedawały. Nie jest to - zaznacza "Il Messaggero" - przypadek tam odosobniony.

W ostatnich dniach w związku z pogorszeniem się sytuacji epidemicznej w Azji, we Włoszech wprowadzono zakaz wjazdu podróżnym z Indii, a także z Bangladeszu i ze Sri Lanki. Mogą nadal przyjeżdżać osoby mieszkające na stałe we Włoszech.

Z Rzymu Sylwia Wysocka