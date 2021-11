Włochy: Prasa: pozostał miesiąc, by uniknąć najgorszego podczas tej fali pandemii

We Włoszech pozostał miesiąc, by uniknąć najgorszego podczas tej fali pandemii i uratować oddziały intensywnej terapii- podkreśla w poniedziałek dziennik "La Stampa". Jak zaznacza, nie ma już wątpliwości, że i w tym kraju, gdzie sytuacja jest względnie dobra, może ona stać się poważna.

Rośnie liczba pacjentów w szpitalach w regionach: Lombardia, Wenecja Euganejska, Lacjum i Liguria. Najtrudniejsza sytuacja jest we Friuli- Wenecji Julijskiej, gdzie zajętych jest 15 procent łóżek na oddziałach covidowych. Trzy czwarte hospitalizowanych to niezaszczepieni- dodaje gazeta.

Przytacza opinię, że obecne, na razie niewielkie w większości regionów, tempo wzrostu liczby pacjentów w szpitalach włoska służba zdrowia wytrzyma do Świąt. Są zatem cztery tygodnie na to, by zahamować obecną tendencję, a przede wszystkim nie doprowadzić do pogorszenia sytuacji.

Jak się zauważa, zaniepokojenie budzą dwa czynniki: to, że nadal niezaszczepionych jest 7 milionów osób, czyli około 13 procent ludności, a także spadek odporności po upływie sześciu miesięcy od przyjęcia preparatu.

To zaś oznacza, że liczba zakażeń nieuchronnie wzrośnie.

"Jesteśmy już na krawędzi. Przy obecnym rytmie w Boże Narodzenie dojdziemy w kraju do 25-30 tysięcy przypadków infekcji dziennie i do przekroczenia pułapu 10 procent zajętych łóżek na intensywnej terapii"- stwierdził wirusolog Francesco Menichetti z Pizy.

Według przedstawionej przez niego prognozy zarazi się około 5-10 procent osób niezaszczepionych, a zatem liczba osób zainfekowanych koronawirusem na przełomie roku może wynieść od 350 tys. do 700 tys.

2,5 procent z nich, czyli około 10 tysięcy trafi do szpitala.

Dlatego, jak zaznaczył Menichetti, w niektórych regionach zwiększana jest ponownie, jak na początku pandemii, liczba miejsc na oddziałach dla chorych na Covid-19. W Lombardii będzie o 25 procent łóżek więcej niż dotychczas.

Obecnie notuje się we Włoszech po około 10 tysięcy zakażeń dziennie i kilkadziesiąt zgonów.

Na zwyczajnych oddziałach covidowych w szpitalach przebywa około 4300 osób, a na intensywnej terapii - 520.

Z Rzymu Sylwia Wysocka