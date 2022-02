Włochy: Prasa: premier Draghi otwiera kraj

Premier Mario Draghi otwiera Włochy - tak czwartkowa prasa podsumowuje najnowsze decyzje rządu, który ogłosił, że zaszczepieni uczniowie nie będą już wysyłani na naukę zdalną. Postanowiono też, że restrykcje w tzw. czerwonych strefach ognisk zakażeń nie będą dotyczyć zaszczepionych.

"Chcemy coraz bardziej otwartych Włoch, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży", "nie możemy się zatrzymać" - te słowa Draghiego ze środowego posiedzenia rządu cytują włoskie gazety. Przypominają, że dla jego gabinetu na obecnym etapie pandemii Covid-19 priorytetem jest szkoła i lekcje stacjonarne.

Na mocy dekretu wchodzącego w życie w poniedziałek, w przedszkolach dzieci pozostaną w domach, gdy wykrytych będzie pięć przypadków zakażeń koronawirusem. W szkołach podstawowych po pięciu infekcjach w klasie na zdalne nauczanie na 5 dni, a nie jak dotąd na 10, zostaną wysłani tylko uczniowie niezaszczepieni; w szkołach średnich - po wykryciu dwóch przypadków.

Poza tym rząd zdecydował, że przepustka Covid-19 dla osób po trzech dawkach szczepionki nie będzie miała limitu ważności.

Jeśli zaś jakiś region albo gmina zostaną ogłoszone czerwoną strefą, to restrykcje nie będą tam dotyczyć zaszczepionych.

Dziennik "Corriere della Sera" zaznacza, że kraj zmierza ku zakończeniu "sezonu zakazów", a rząd zrobił właśnie pierwszy krok. W wywiadzie dla tej gazety członek doradzającego gabinetowi komitetu naukowo-technicznego Fabio Ciciliano stwierdził, że kryzys dobiega końca i dlatego jego zdaniem organ ten, powołany dokładnie dwa lata temu, można rozwiązać.

Odnosząc się do poprawy sytuacji epidemicznej w kraju ekspert ocenił: "Są wszystkie podstawy do tego, by można było patrzeć daleko przed siebie". "Poczekajmy jeszcze kilka tygodni, by mieć całkowitą pewność, że można skakać z radości" - dodał.

O ponownym otwarciu Włoch pisze również "La Repubblica" odnotowując jednocześnie, że zasiadający w rządzie ministrowie z Ligi nie poparli nowych zasad w szkołach, bo uważają je za "dyskryminujące" dla niezaszczepionych uczniów.

Lider Ligi Matteo Salvini "rzuca wyzwanie Draghiemu" - zaznacza gazeta. Odnotowuje, że politycy centrolewicowej Partii Demokratycznej stawiają temu prawicowemu ugrupowaniu warunek: musi zdecydować, czy jest w rządzie, czy poza nim.

"La Stampa" podkreśla, że decyzje w sprawie zniesienia zdalnego nauczania dla zaszczepionych uczniów nie oznaczają pełnej wolności, ale jednak - dodaje - jest to "wyzwolenie dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli".

Jak stwierdza dziennik, to pierwszy etap procesu, który według zapewnień premiera Draghiego doprowadzi w najbliższych tygodniach do dalszego znoszenia obostrzeń.

Z Rzymu Sylwia Wysocka