Włochy: Prasa: prezydent upomniał UE w sprawie działań w związku z epidemią

Prezydent Sergio Mattarella upomniał Unię Europejską - tak włoska prasa podsumowuje w piątek krótkie oświadczenie wydane przez niego w kolejnym dniu zmagań z lawinowo szerzącym się koronawirusem. "Włochy są same"- podkreśla dziennik "Il Messaggero".

Wszystkie gazety przytoczyły oświadczenie szefa państwa opublikowane w czwartek wieczorem przez Pałac Prezydencki w Rzymie: "Włochy przechodzą przez trudny okres, a ich doświadczenie w zwalczaniu szerzenia się koronawirusa będzie prawdopodobnie przydatne dla wszystkich państw Unii Europejskiej".

"Oczekuje się zatem, nie bez powodu, przynajmniej we wspólnym interesie, inicjatyw solidarności, a nie kroków, które mogą utrudnić działania"- napisał prezydent Mattarella.

Jego słowa oceniane są w mediach jako "interwencja" i stanowczy apel do UE, by ułatwiła Włochom przede wszystkim prowadzenie takiej polityki budżetowej aby by mogli uporać się z kryzysem.

Dotychczasowy bilans ofiar wirusa to 1016 zmarłych i ponad 15 tysięcy potwierdzonych przypadków zainfekowania.