Włochy: Prasa: rośnie sceptycyzm wobec wiarygodności błyskawicznych testów

We Włoszech rośnie sceptycyzm wobec wiarygodności błyskawicznych testów na koronawirusa, które są także podstawą do wydawania przepustki sanitarnej. Nawet co drugi wynik może być błędny - takie opinie ekspertów przytacza dziennik "La Stampa".

Wymazy dające rezultat po kilku czy kilkunastu minutach stają się słabym punktem w walce z pandemią - takie głosy nasilają się w momencie, gdy rozważana jest możliwość ograniczenia wystawiania przepustki Covid-19 tylko osobom zaszczepionym i tym, które przeszły zakażenie.

Testy te to "prawdziwa pięta Achillesa, bo w najlepszym razie 30 procent z nich daje fałszywy negatywny wynik, a zatem zakażeni, którzy otrzymują tzw. Green Pass, zarażają średnio sześć- siedem osób i mają decydujący wpływ na mechanizm wzrostu infekcji" - ocenił doradca ministerstwa zdrowia Walter Ricciardi, cytowany przez dziennik "La Repubblica".

Przypomina się, że już w zeszłym roku badania, o których informowała specjalistyczna prasa, wykazały, że prawie co drugi taki test dawał błędny rezultat i to z dużym wskaźnikiem fałszywych negatywnych.

Sceptycznie do testów antygenowych odnosi się też wirusolog Francesco Broccolo z mediolańskiego uniwersytetu Bicocca. "To testy o skrajnie niskiej czułości i to do tego stopnia, że pozytywne przypadki są wykrywane w 0,2 proc. testów błyskawicznych i 6 procent molekularnych. Poza tym mamy ponad 50 procent fałszywych negatywnych wyników" - wyjaśnił.

Także Gianni Rezza z ministerstwa zdrowia przyznał, że mogą one dawać takie wyniki. Zarazem zwrócił uwagę, że w przypadku wariantu Delta poziom wirusa w organizmie jest wyższy, a zatem jego zdaniem problemy z poprawną wykrywalnością są mniejsze.

Mikrobiolog Andrea Crisanti przywołał rezultaty z regionu Wenecja Euganejska, gdzie, jak wykazano, antygenowe testy błyskawiczne nie wykrywają trzech zakażeń na dziesięć.

"Obecnie testy te nie dają wystarczających gwarancji, jeśli chodzi o odsetek zidentyfikowanych pozytywnych przypadków" - to wniosek z raportu opracowanego przez badaczy z laboratorium, gdzie prowadzone są badania nad koronawirusem.

Z Rzymu Sylwia Wysocka