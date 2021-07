Włochy: Prasa: rząd chce wprowadzić obowiązek szczepień dla pracowników szkół

Włoski rząd pracuje nad wprowadzeniem obowiązku szczepień dla nauczycieli i wszystkich pracowników szkół - informuje we wtorek prasa. Zwolennicy takiego rozwiązania argumentują, że to jedyny sposób zagwarantowania stacjonarnych lekcji.

Takie są konkluzje poniedziałkowego spotkania premiera Mario Draghiego i ministra oświaty Patrizio Bianchiego.

"La Repubblica" podaje, że trwają prace nad rządowym dekretem w sprawie obowiązku szczepień, w którym do 12 września zostanie wyznaczony czas na ich zakończenie.

Prace nad tym rozporządzeniem nie przebiegają jednak w klimacie pełnej zgody w koalicji, bo przeciwny temu jest lider Ligi Matteo Salvini.

"La Stampa" wyjaśnia, że dekret ten będzie dotyczyć 222 tysięcy nauczycieli i wszystkich pracowników personelu szkolnego, w tym pionu administracyjnego, którzy dotąd się nie zaszczepili.

Włoska prasa zwraca też uwagę na to, że obecny wzrost zakażeń koronawirusem dotyczy przede wszystkim niezaszczepionych.

"Liczby mówią same za siebie" - podkreśla "Libero" i podaje statystykę, według której 9 na 10 hospitalizowanych obecnie osób to te, które unikały szczepienia. Tylko w ciągu ostatniej doby, zaznacza, do szpitala trafiło 120 osób.

Rzymskie "Il Messaggero" ujawnia zaś, że w tle protestów i wieców przeciwko obowiązkowi okazywania przepustki Covid-19 przy wejściu do wielu miejsc począwszy od 6 sierpnia, w internecie kwitnie handel takimi fałszywymi certyfikatami. Włoska policja pocztowa, ścigająca przestępczość w sieci, prowadzi już dochodzenia przeciwko dziesiątkom grup, które oferowały fałszywe przepustki. Jak dodaje gazeta, kolejne powstają codziennie.

Cena wynosi od 100 do 500 euro, a płacić można także w bitcoinach i w bonach dużych platform zakupów internetowych. Na jednej ze stron można przeczytać, że prowadzący ją oszuści już wydali ponad 1200 nielegalnych tzw. zielonych przepustek. Niektórzy oferują wręcz "pakiety rodzinne": 450 euro za Green Pass dla 4-osobowej rodziny.

Z Rzymu Sylwia Wysocka