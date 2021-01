Włochy: Prasa: stan wyjątkowy może być przedłużony do końca lipca

Stan wyjątkowy we Włoszech, wprowadzony w styczniu 2020 roku, może zostać przedłużony do 31 lipca - o takiej hipotezie pisze w środę dziennik "Il Messaggero". Wcześniej premier Giuseppe Conte mówił, że stan ten będzie przedłużany tak długo, jak będzie to konieczne.

Włoski rząd wprowadził stan wyjątkowy z powodu koronawirusa jako pierwszy w Europie 31 stycznia zeszłego roku po tym, gdy w Rzymie wykryto dwa pierwsze przypadki zakażenia u małżeństwa chińskich turystów, przybyłych z miasta Wuhan.

Od tego czasu w związku z pandemią stan ten jest przedłużany. Na razie obowiązuje do końca stycznia tego roku. Na mocy tych przepisów wprowadzono liczne restrykcje, w tym godzinę policyjną w całym kraju od 22.00 do 5.00.

Włochy są jednym z najbardziej dotkniętych przez koronawirusa krajów na świecie. Do tej pory stwierdzono tam zakażenia u ponad 2,1 mln osób, zmarło ponad 76 tys. chorych.