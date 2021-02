Włochy: Prasa: władzom Wenecji Euganejskiej zaoferowano 27 mln dawek szczepionki

Władze włoskiego regionu Wenecja Euganejska, które w związku z redukcją dostaw szczepionek zaczęły ich szukać na własną rękę, otrzymały propozycję zakupu 27 milionów dawek. Nie ujawniają, jakie to szczepionki i kto im je zaoferował, ale są gotowe to zrobić.

Sprawę tę opisał w środę dziennik "Corriere della Sera" wyjaśniając, że przewodniczący władz regionalnych Luca Zaia był sfrustrowany zmniejszeniem dostaw przez koncerny i dlatego, jak sam zapewnia, postanowił jedynie wysondować sytuację na rynku.

Pod koniec stycznia, gdy w Europie wybuchła polemika wokół redukcji dostaw, sekretariat gubernatora otrzymał serię e-maili. Było to łącznie sześć ofert dostaw szczepionek.

Propozycje te zostały przekazane do analizy ekspertom we władzach regionu. Gazeta nie wyjaśnia, o preparaty jakich firm chodzi. Przytacza natomiast słowa szefa regionalnej służby zdrowia Luciano Flora, który ujawnił, że niektóre oferty zawierały ceny 5-6 razy wyższe od tych uzgodnionych przez UE, a inne były niższe od nich o 10 procent.

"Przeprowadziliśmy kontrole ofert, by nie dać się oszukać ani nie uwikłać się w niejasne sytuacje"- dodał Flor.

Po tej weryfikacji na stole pozostały dwie oferty dostaw szczepionek; jedna to 12 milionów dawek, a druga 15 milionów.

Ludność regionu liczy 5 mln osób.

Szczegóły ofert objęte są tajemnicą. Gubernator Zaia, jak relacjonuje dziennik, zapewnił, że ceny są zgodne z tymi ustalonymi przez Unię.

Luciano Flor odpiera z kolei pojawiające się zarzuty, że władze próbują dokonać nielegalnej transakcji.

"O negocjacjach poinformowano publicznie, a pośredników znamy, bo w pierwszej fali pandemii dostarczyli nam maseczki i wentylatory"- zapewnił szef służby zdrowia w Wenecji Euganejskiej nie przedstawiając żadnych szczegółów.

"Corriere della Sera" pisze: "Wydaje się, że w obu przypadkach chodzi o szczepionki Pfizera".

Oferty te zostały przekazane do autoryzacji nadzwyczajnemu krajowemu komisarzowi do spraw pandemii, odpowiedzialnemu za kampanię szczepień Domenico Arcuriemu , a region czeka na zgodę, by podpisać kontrakt.

Władze regionalne mają zapewnienie od pośredników, że po otrzymanej zgodzie podpisanie kontraktu możliwe jest w ciągu 3-4 dni, a dostawa może dotrzeć w ciągu niecałego miesiąca.

Gubarnator Zaia oświadczył odnosząc się do kontaktów z komisarzem w tej sprawie: "Postępujemy zgodnie z zasadą maksymalnej współpracy".

"Jesteśmy gotowi udostępnić państwu i innym regionom ścieżkę, którą uruchomiliśmy"- dodał.

Luca Zaia komentując wyrażane obiekcje natury etycznej dotyczące poszukiwań na wolnym rynku stwierdził: "Izrael już zaszczepił 5 milionów osób, Wielka Brytania postępuje zgodnie z rytmem dwa razy szybszym od naszego, krążą niedyskrecje w sprawie dodatkowych zakupów dokonanych przez Niemcy".

"Szczepionki są; jeśli my ich nie kupimy, kupi je ktoś inny"- oświadczył szef władz Wenecji Euganejskiej, cytowany przez "Corriere della Sera".

Z Rzymu Sylwia Wysocka