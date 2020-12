Włochy: Prawie 10 tys. szczepionek na Covid-19 zostanie przysłanych 26 grudnia do Rzymu

9750 dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi zostanie przysłanych do Włoch 26 grudnia, czyli w przeddzień planowanego rozpoczęcia szczepień w wielu krajach UE. Ogłosił to w piątek nadzwyczajny komisarz rządu do spraw kryzysu na tle pandemii Domenico Arcuri.

Informację o wielkości pierwszej partii szczepionek firmy Pfizer komisarz przedstawił podczas spotkania przedstawicieli rządu i władz regionów - podały włoskie media.

Szczepionka zostanie przekazana 26 grudnia rzymskiemu szpitalowi zakaźnemu Spallanzani, gdzie rozpocznie się jej symboliczna - jak podkreślono - dystrybucja, aby 27 grudnia we wszystkich regionach mogły otrzymać ją pierwsze osoby.

Najwięcej, bo 1620 dawek, zostanie wysłanych do najmocniej dotkniętej przez pandemię Lombardii. Emilia-Romania otrzyma ich 975, a stołeczne Lacjum 955. Najmniej, 20 szczepionek, dostanie mała Dolina Aosty.