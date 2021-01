Włochy: Prawie 300 kolejnych osób zmarło na Covid-19, ponad 11 tysięcy nowych zakażeń

299 osób zmarło ostatniej doby we Włoszech na Covid-19, potwierdzono 11 629 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowało w niedzielę ministerstwo zdrowia w Rzymie. Łączny bilans zmarłych wzrósł do 85 461.

W ciągu 24 godzin wykonanych zostało 216 tysięcy testów, czyli o kilkadziesiąt tysięcy mniej niż w poprzednich dniach. 5,3 procent badań wykazało infekcję.

Do tej pory we Włoszech koronawirusa stwierdzono u ponad 2,4 miliona osób. Wyzdrowiało około 1,9 miliona, a obecnie zakażonych jest co najmniej 499 tysięcy.

W niedzielę zmieniła się pandemiczna mapa kraju. Czerwoną strefą największych restrykcji objęto Sycylię i autonomiczną prowincję Bolzano.

Najwięcej regionów jest w strefie pomarańczowej. Są to Abruzja, Kalabria, Emilia-Romania, Friuli-Wenecja Julijska, Lacjum, Liguria, Lombardia, Marche, Wenecja Euganejska, Piemont, Apulia, Sardynia, Umbria i Dolina Aosty. W żółtej strefie najłagodniejszych obostrzeń są Kampania, Basilicata, Molise, Toskania i Trydent.

Z Rzymu Sylwia Wysocka