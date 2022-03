Włochy: Prawie 35 tys. uchodźców przybyło dotąd z Ukrainy

Prawie 35 tys. uchodźców wojennych przybyło dotąd z Ukrainy do Włoch - podało w sobotę MSW w Rzymie. 45 włoskich uczelni zadeklarowało gotowość przyjęcia ponad 400 ukraińskich wykładowców i studentów; przygotowano też dla nich stypendia.

Według danych włoskiego ministerstwa spraw wewnętrznych wśród prawie 35 tys. osób przybyłych od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę jest ponad 17 tys. kobiet i 14 tys. dzieci.

Ostatniej doby dotarło około 4,5 tys. uchodźców. To między innymi 44 kobiety z dziećmi w wieku do 14 lat, które przyjechały do miejscowości Vernole w Apulii na włoskim południu dzięki inicjatywie dobroczynnej miejscowej ludności.

Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych poinformowało, że 43 włoskie uniwersytety i inne uczelnie zadeklarowały zamiar przyjęcia 420 studentów i wykładowców z Ukrainy. Już gotowe są 182 stypendia.