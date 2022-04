Włochy: Prawie 82 tysiące wojennych uchodźców z Ukrainy

Blisko 82 tysiące wojennych uchodźców z Ukrainy przybyło dotąd do Włoch - podało ministerstwo spraw wewnętrznych w Rzymie. Jednocześnie notuje się zjawisko powrotu na Ukrainę.

Według najnowszych danych MSW od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę we Włoszech schronienie znalazło 42 tysiące kobiet, ponad 31 tysięcy dzieci i około 8 tysięcy mężczyzn. Ukraińcy kierują się przede wszystkim do wielkich miast: Rzymu, Mediolanu, Neapolu i Bolonii.

Agencja Ansa przytacza wypowiedź koordynatora niesienia pomocy uchodźcom w rejonie Lwowa, Wołodymyra Kvurta. Poinformował on: "Jest zjawisko powrotu uchodźców na Ukrainę, mówimy o tysiącach ludzi. Dotyczy to też Włoch, gdzie wiele matek postanowiło powrócić do domu tam, gdzie to jest możliwe, by być blisko swoich synów na wojnie".