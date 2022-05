Włochy: Prawie dwukrotnie wzrosły ceny biletów na loty do krajów europejskich

We Włoszech ceny biletów na loty do krajów europejskich wzrosły w ciągu roku prawie dwukrotnie- ogłosiła organizacja obrony praw konsumentów Codacons. Za lot międzykontynentalny trzeba zapłacić o ponad jedną trzecią więcej niż przed rokiem. Podstawową przyczyną podwyżek są wysokie ceny paliw.

Wraz ze zbliżaniem się sezonu letniego ceny biletów lotniczych osiągają astronomiczne sumy- stwierdziła organizacja Codacons w analizie danych. W porównaniu z cenami na loty europejskie sprzed roku teraz trzeba zapłacić średnio o 91 procent więcej. Jak odnotowano, znaczne podwyżki dotyczą także tzw. tanich linii.

Eksperci wyjaśniają, że podstawową przyczyną drożyzny są coraz wyższe ceny paliw. Jednocześnie, jak zauważają, liczba lotów jest nadal mniejsza niż przed pandemią, a popyt coraz większy i być może przewyższy ten sprzed trzech lat. Właśnie to połączenie zjawisk najbardziej uderza po kieszeni- zaznaczono.

Obrońcy praw konsumentów podają przykładowe ceny biletów na loty w czerwcu z Rzymu i Mediolanu: 240 euro do Madrytu, 355 euro do Paryża, ponad 360 do Lizbony, prawie 400 euro do Londynu.

Na krajowych lotach podwyżki wynoszą około 15 procent.

Z Rzymu Sylwia Wysocka