Włochy: Premier apeluje do unijnych instytucji o natychmiastowe działania po katastrofie łodzi z migrantami

Premier Włoch Giorgia Meloni zaapelowała do Unii Europejskiej o podjęcie natychmiastowych działań w związku z migracją. Szefowa rządu poinformowała o liście, jaki wystosowała do unijnych instytucji w poniedziałek, dzień po katastrofie łodzi z migrantami w Kalabrii, w której zginęły co najmniej 63 osoby.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W wypowiedzi dla telewizji RAI Meloni oświadczyła "Jedynym sposobem, by poważnie, w duchu człowieczeństwa podejść do tej kwestii jest zatrzymanie wypływających łodzi, a w tej sprawie potrzebna jest Unia Europejska, która oprócz deklarowania swojej gotowości powinna działać i to szybko".

"To powód, dla którego dzisiaj wysłałam list do Rady Europejskiej i do Komisji Europejskiej z prośbą o to, by natychmiastowo uczynić konkretnym to, o czym dyskutowaliśmy w czasie ostatniej Rady" - dodała premier.

Dotychczasowy bilans katastrofy łodzi, która wypłynęła z Turcji, a rozbiła się o skały i rozpadła u brzegów Kalabrii, to 63 potwierdzone ofiary śmiertelne i prawdopodobnie kilkadziesiąt osób zaginionych. Uratowano 80 migrantów. Nie wiadomo, ilu dokładnie ludzi było na pokładzie. Migranci pochodzili w większości z Iranu, Pakistanu i Afganistanu.

Z Rzymu Sylwia Wysocka