Włochy: premier Draghi przygotowuje reformy w związku z Funduszem Odbudowy

Premier Włoch Mario Draghi chce w trzy miesiące opracować projekt kluczowych reform w ramach przygotowań do realizacji krajowego planu odbudowy ze środków UE- pisze w poniedziałek dziennik "La Repubblica". Dodaje, że szef rządu dotrzyma zobowiązań wobec UE.

Według gazety nakreślając kalendarz reform Draghi nie obawia się prób powstrzymania przez szeroką koalicję, tworzącą jego rząd jedności narodowej.

Projekt ten obejmuje opracowanie szczegółowych zasad realizacji planu ożywienia i odbudowy do końca tego miesiąca, następnie przepisów upraszczających procedury w różnych sektorach, dekretu w sprawie konkurencji, zmian w systemie podatków od dochodów osobistych, a potem reformę wymiaru sprawiedliwości, dotyczącą procesów cywilnych i karnych. W tym ostatnim przypadku chodzi o konieczność skrócenia postępowań, które we Włoszech trwają latami. Draghi położył na to nacisk przedstawiając w parlamencie szczegółowy krajowego planu odbudowy. Reformy tej domaga się też Unia Europejska.

Jak stwierdza rzymska gazeta, premier daje sobie trzy miesiące na reformy - "kluczowe, bardzo delikatne i o fundamentalnym znaczeniu". Ten bogaty kalendarz działań ma przynieść pierwsze owoce do końca lipca, a prace mają potrwać do końca lata.

"To plan marszu, wokół którego Mario Draghi chce skoncentrować wiele ze swych wysiłków, by dotrzymać zobowiązań wziętych wobec kraju i Brukseli i kontynuować pracę, dla której rząd ten został powołany" - zaznacza "La Repubblica".

Środki dla Włoch z unijnego Funduszu Odbudowy to 191,5 miliarda euro, a rząd w Rzymie przeznaczył dalsze 30,6 mld euro na sfinansowanie uzupełniającego planu krajowego. Ponadto do 2032 roku postanowiono wyasygnować jeszcze 26 mld euro na konkretne inwestycje. W sumie będzie to około 248 miliardów euro.

Przyjęty przez obie izby parlamentu plan podzielony został na sześć bloków, nazwanych misjami. To inwestycje w digitalizację i innowacje oraz kulturę w wysokości 50 mld euro, a także w transformację ekologiczną, infrastrukturę, oświatę, integrację społeczną i zdrowie.

Z Rzymu Sylwia Wysocka