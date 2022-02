Włochy: Premier Draghi w rozmowie z prezydentem Zełenskim poparł integralność Ukrainy

Premier Włoch Mario Draghi podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim we wtorek zapewnił go o "stanowczym wsparciu" władz w Rzymie dla integralności terytorialnej i suwerenności tego kraju. Do Kijowa pojechał szef włoskiego MSZ Włoch Luigi Di Maio.

Kancelaria Premiera Włoch poinformowała, że w czasie rozmowy Draghi i Zełenski podzielili opinię co do konieczności "wzmocnienia wspólnego zaangażowania na rzecz zrównoważonego i trwałego rozwiązania kryzysu" wokół Ukrainy przy "utrzymaniu otwartego kanału dialogu z Moskwą".

Prezydent Zełenski napisał na Twitterze: "Z premierem Draghim omówiliśmy wyzwania dla bezpieczeństwa, przed jakimi stoją dziś Ukraina i Europa".

"Wymieniliśmy opinie na temat intensyfikacji pracy wszystkich formatów negocjacyjnych i odblokowania procesu pokojowego. Doceniam wsparcie Włoch dla Ukrainy" - dodał.

Rozmowy w Kijowie z szefem ukraińskiego MSZ Dmytro Kułebą prowadzi we wtorek włoski minister spraw zagranicznych Luigi Di Maio.