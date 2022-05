Włochy: Premier Draghi: wypowiedź Ławrowa to aberracja

Premier Włoch Mario Draghi nazwał "aberracją" słowa szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa, który w wywiadzie dla włoskiej telewizji odnosząc się do rzekomej "denazyfikacji" Ukrainy przez Rosję mówił : "To, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski miałby być Żydem, nie ma żadnego znaczenia. Według mnie także Hitler miał żydowskie pochodzenie". Zarzucił też Żydom antysemityzm.

Na konferencji prasowej w Rzymie Draghi poproszony o komentarz do wywiadu dla stacji Rete 4, który wywołał we Włoszech konsternację, odparł: "Przede wszystkim mówimy o kraju, w którym jest wolność opinii, a minister Ławrow jest z kraju, w którym jej nie ma".

"We Włoszech jest wolność wyrażania opinii, także wtedy, kiedy są one jawnie fałszywe i aberracyjne. To, co powiedział Ławrow to aberracja. A to, co odnosiło się do Hitlera jest naprawdę obrzydliwe" - oświadczył szef włoskiego rządu.

Draghi skrytykował zaproszenie Ławrowa mówiąc, że nie był to wywiad, "ale w rzeczywistości wiec".

"Należy zastanowić się, czy do przyjęcia jest zapraszanie kogoś, kto prosi o wywiad bez żadnej dyskusji. To nie jest nic godnego pochwały z profesjonalnego punktu widzenia" - zaznaczył włoski premier.