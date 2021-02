Włochy: Premier Draghi wzywa do jedności, zapowiada wielką odbudowę kraju i wyklucza wyjście z Unii

Włochy, tak jak po wojnie mają obowiązek zacząć wielką odbudowę - podkreślał premier Mario Draghi w swym expose wygłoszonym w środę w Senacie. Mówiąc o członkostwie w UE, podkreślił: "Bez Włoch nie ma Unii, ale poza Unią nie ma też Włoch.

Były prezes Europejskiego Banku Centralnego, którego rząd został zaprzysiężony w sobotę, w wystąpieniu w izbie wyższej parlamentu zwracał uwagę na potrzebę "wzajemnego zaufania i narodowego braterstwa" oraz "obywatelskiego i moralnego odkupienia".

"Przy tej odbudowie współpracować będą siły polityczne ideologicznie od siebie dalekie, jeśli nie sobie przeciwne. Jestem pewien, że także przy tej nowej odbudowie nikogo nie zabraknie"- oświadczył profesor Draghi.

"Oto - dodał - nasza misja: przekazać kraj lepszy i bardziej sprawiedliwy dzieciom i wnukom".

"Moja pierwsza myśl, którą chcę się z wami podzielić, dotyczy naszej odpowiedzialności narodowej, podstawowego obowiązku , do którego jesteśmy wezwani wszyscy, w tym ja pierwszy"- mówił nowy szef rządu.

Podkreślił: "Kiedy wyjdziemy z pandemii - a wyjdziemy na pewno - jaki świat znajdziemy? Niektórzy sądzą, że tragedia, jaką przeżywamy od ponad 12 miesięcy, podobna jest do długiego wyłączenia dostaw prądu".

"Wcześniej czy później prąd wraca i wszystko zaczyna się od nowa. Nauka, ale także po prostu zdrowy rozsądek, wskazują, że tak może nie być"- ostrzegł premier.

Zaznaczył, że wyjście z pandemii nie będzie jak ponowne włączenie światła.

"Rząd - wyjaśnił - musi chronić wszystkich pracowników, ale błędem byłoby chronienie bez żadnej różnicy wszystkich firm; niektóre będą musiały się zmienić, także radykalnie".

Zapewnił, że jego rząd przeprowadzi niezbędne reformy i stawi czoła kryzysowi, zajmując się tymi, którzy cierpią z powodu braku pracy i konieczności zamknięcia swojej firmy lub wstrzymania działalności z powodów sanitarnych.

"Znamy ich racje, jesteśmy świadomi ich wielkich wyrzeczeń i dziękujemy za to. Zobowiązujemy się uczynić wszystko, by mogli wrócić do pracy jak najszybciej"- powiedział.

"Naszym obowiązkiem - wskazał premier Draghi - jest walczyć z pandemią wszystkimi możliwymi środkami i chronić życie ludzi; w tym okopie walczymy wszyscy".

Premier zobowiązał się do tego, że jego rząd będzie z "wystarczającym wyprzedzeniem" zapowiadał kroki i zmiany w przepisach, które będą wprowadzane w ramach walki z pandemią.

Mówiąc o członkostwie w UE podkreślił: "Bez Włoch nie ma Unii, ale poza Unią nie ma też Włoch; nie ma suwerenności w samotności".

Zdaniem premiera Włosi powinni być "bardziej dumni, sprawiedliwi i wielkoduszni" wobec swojej ojczyzny, gdyż - jak zaznaczył - ze zdumieniem i bólem odnotowywał w ostatnich latach, że opinia innych państw na temat Italii jest lepsza niż w samym tym kraju.

Mówiąc o oświacie, Mario Draghi położył nacisk na to, że zdalne nauczanie powoduje trudności oraz nierówności i dlatego jego zdaniem trzeba uczynić wszystko, aby wznowiona została w pełni nauka stacjonarna w szkołach. Opowiedział się za weryfikacją kalendarza szkolnego w związku z pandemią.

W odniesieniu do planu szczepień premier powiedział, że muszą one być prowadzone we wszystkich placówkach publicznej i prywatnej służby zdrowia, także przy wsparciu wojska, Obrony Cywilnej i wolontariuszy.

Rząd Draghiego popierają wszystkie największe ugrupowania centrolewicy i centroprawicy. Głosowanie nad wotum zaufania dla Rady Ministrów w Senacie zapowiedziano na późny wieczór.

Z Rzymu Sylwia Wysocka