Włochy: premier Draghi za rozszerzonym obowiązkiem szczepień

Premier Włoch Mario Draghi jest za wprowadzeniem obowiązku szczepień przeciwko Covid-19 - pisze piątkowa włoska prasa po jego konferencji prasowej. Krótkim słowem "tak" odpowiedział na pytanie. czy popiera rozszerzenie wymogu szczepień i podanie trzeciej dawki.

Rząd gotów jest "zagrać kartą obowiązku szczepień, obecnie dotyczącego tylko personelu medycznego, by wyprowadzić kraj z kryzysu" - stwierdza dziennik "Corriere della Sera". Wyraża przypuszczenie, że intencją "zdeterminowanego" premiera jest rozszerzenie wymogu tzw. Green Pass na inne kategorie osób.

Kierunek działań po zakończeniu wakacji, zauważa gazeta, został wyraźnie wskazany i to w momencie, gdy Włochy zmierzają do osiągnięcia celu 80 procent zaszczepionej ludności do końca września. Obecnie ten wskaźnik wynosi około 71 procent.

Taka deklaracja jednak - ocenia "Il Fatto Quotidiano" - może wywołać pęknięcie w rządzie, już podzielonym w kwestii sposobu stosowania przepustki Green Pass. Przypomina, że w żadnym kraju Unii Europejskiej nie wprowadzono obowiązku szczepień przeciwko Covid-19 dla wszystkich.

Zdecydowanie sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu prawicowa Liga, która dwa dni wcześniej głosowała w komisji spraw społecznych Izby Deputowanych nad poprawkami dotyczącymi dekretu w sprawie przepustki sanitarnej inaczej niż inni koalicjanci. "La Stampa" zauważa, że to do ugrupowania Matteo Salviniego skierowane były słowa premiera Draghiego, który powiedział podczas spotkania z dziennikarzami, że "przydałoby się więcej dyscypliny".

Z Rzymu Sylwia Wysocka