Włochy: Premier: jesteśmy za zawieszeniem broni na Ukrainie i wznowieniem negocjacji

Włochy opowiadają się za jak najszybszym zawieszeniem broni na Ukrainie i za wznowieniem negocjacji - mówił w czwartek w obu izbach parlamentu w Rzymie premier Mario Draghi. Ostrzegł, że inwazja rosyjska na Ukrainę wywołuje kryzys żywnościowy.

Przedstawiając w Izbie Deputowanych i Senacie informację rządu na temat wojny na Ukrainie premier podkreślił, że "opór narodu ukraińskiego" przekreśla nadzieje Rosjan na szybkie zdobycie terytorium.

Draghi oświadczył, że NATO zintensyfikowało działania na wschodniej flance, a Włochy są gotowe wzmocnić swoje zaangażowanie na Węgrzech i w Bułgarii, wysyłając tam odpowiednio 250 i 750 żołnierzy. "Rozważamy wsparcie dla Rumunii w celu rozminowania Morza Czarnego, a także dla Słowacji, jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą" - ogłosił włoski premier.

"Aby nie dopuścić do pogorszenia się kryzysu humanitarnego musimy osiągnąć możliwie najszybciej zawieszenie broni i doprowadzić do wznowienia negocjacji; to jest stanowisko Włoch, Unii Europejskiej, które podzielam też z (prezydentem USA Joe) Bidenem" - mówił Draghi.

Ogłosił, że Włochy będą działać z partnerami europejskimi i sojusznikami na rzecz "każdej możliwości mediacji". "Ale to Ukraina, a nie inni zdecyduje, jaki pokój zaakceptować. Pokój bez Ukrainy nie byłby do przyjęcia" - zaznaczył premier.

Przedstawił prognozy rządu, według których Włochy uniezależnią się od rosyjskiego gazu w drugiej połowie 2024 roku.

Z Rzymu Sylwia Wysocka