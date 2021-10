Włochy: Premier: kampania szczepień przebiega szybciej niż w innych krajach UE

We Włoszech kampania szczepień przebiega szybciej niż w innych krajach UE- powiedział w środę w Senacie premier Mario Draghi. "Chcę podziękować obywatelom za to, że postanowili się zaszczepić, przede wszystkim młodzieży i tym, którzy zdecydowali to zrobić w ostatnich tygodniach pokonawszy swoje wahania"- mówił.

W wystąpieniu w izbie wyższej parlamentu szef rządu podkreślił, że co najmniej po pierwszej dawce szczepionki jest 86 procent mieszkańców kraju powyżej 12 lat, a w pełni zaszczepiło się 81 procent.

Draghi wskazał, że krzywa epidemiologiczna we Włoszech "jest pod kontrolą dzięki poczuciu odpowiedzialności ze strony obywateli".

"To pozwala na to, by otwarte były szkoły, miejsca działalności gospodarczej, życia towarzyskiego" - oświadczył.

Przypomniał, że w ciągu ostatnich czterech miesięcy w kraju zaszczepiono ponad połowę ludności. Jak ocenił premier, jest to "nadzwyczajny wysiłek, za który jesteśmy wdzięczni naszemu systemowi opieki zdrowotnej, począwszy od lekarzy i personelu pielęgniarskiego".

Mario Draghi zaznaczył, że podczas rozpoczynającego się w czwartek szczytu przywódców UE ponowione zostanie zobowiązanie międzynarodowej solidarności w sprawie zagwarantowania szczepionek krajom potrzebującym i biednym. Przywołał statystykę, według której w państwach o niskim dochodzie pierwszą dawkę szczepionki dostało tylko 2,8 procent mieszkańców, podczas gdy w skali świata jest to połowa ludności.

Ogłosił, że w czasie szczytu poruszy także kwestię migracji po to, by "zachęcić do naprawdę europejskiego zarządzania" tym zjawiskiem.

"Również kraje zaniepokojone tak zwanymi ruchami wtórnymi za ważne uznały zapobieganie i ograniczenie nielegalnych fal migracyjnych i uruchamianie kanałów legalnej migracji. W tej ostatniej kwestii Unia powinna bardziej się zaangażować, biorąc za wzór model korytarzy humanitarnych"- zaznaczył włoski premier.

Położył nacisk na to, że jego kraj wywiązuje się z obowiązku ratowania migrantów na morzu i przyznawania ochrony tym, którzy mają do tego prawo.

Robimy to, dodał, zgodnie z zasadą "człowieczeństwa i by bronić europejskich wartości solidarności i gościnności".

Mówił także o tym, że jego rząd zobowiązał się do ograniczenia cen energii. Przypomniał, że Rada Ministrów wyasygnowała na ten cel 4,2 miliarda euro, zwłaszcza na pomoc dla najuboższych rodzin.

Z Rzymu Sylwia Wysocka